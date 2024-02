Capello: “Attenta Roma, il Brighton andrà fortissimo. De Rossi come De Zerbi? Andiamoci piano…”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello, ex tecnico della Roma nello scudetto del 2001, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole riguardo De Rossi e il sorteggio di Europa League che vedrà i giallorossi sfidare il Brighton di De Zerbi:

Alla Roma basteranno le fiammate per superare il Brighton?

“È la partita che mi intriga di più, sarà soprattutto una sfida di ritmo. La Roma ha grandi individualità, come Lukaku e Dybala, ma quando il Feyenoord ha alzato il ritmo, l’altra sera all’Olimpico, i giallorossi hanno sofferto. Bisogna mettersi in testa che il Brighton andrà forte, fortissimo: è il pericolo numero uno”.

De Rossi ha detto di considerare De Zerbi un modello. Ci sono punti di contatto tra i due?

“Troppo presto per metterli a confronto. De Zerbi ha un grande merito: fa valere le sue idee dovunque alleni, lo ha fatto in Italia al Sassuolo, in Ucraina con lo Shakhtar e ora in Premier. De Rossi è stato bravo a mettere i giocatori a proprio agio… responsabilizzandoli. La squadra aveva bisogno di questo”.

Nomi da temere tra gli inglesi?

“Hanno attaccanti molto interessanti. E poi non posso non citare Milner: lo conosco bene perché lo ho allenato da c.t. dell’Inghilterra. Grande giocatore, esperienza infinita, e grande uomo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

