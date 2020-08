Capello: “Friedkin non ha ancora fatto niente, Roma in ritardo sul mercato. Serve un portiere e due acquisti di livello”

AS ROMA NOTIZIE – Fabio Capello torna a parlare della sua vecchia squadra e lo fa punzecchiando la nuova proprietà americana. “La Roma è passata a Friedkin, ma non si è mossa sul mercato, è in ritardo“, le parole dell’ex allenatore giallorosso a Sky Sport.

“È strano vedere una nuova proprietà che arriva ma che non ha fatto ancora niente. Il primo problema è lo stadio e capire se ci saranno i permessi per costruire. A me l’allenatore Fonseca piace, ma per prima cosa serve un portiere, Pau Lopez è stato un problema quest’anno.

Poi va preso il difensore centrale e vanno blindati Zaniolo, Pellegrini e Dzeko. Dai giovani invece ci si deve aspettare qualcosa di più, sono discontinui, come ad esempio Kluivert, che spesso si perde. La Roma deve capire che, oltre al portiere, deve fare almeno due acquisti di un certo livello”, ha concluso Capello.

Fonte: Sky Sport