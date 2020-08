Mirante positivo agita la Roma: era stato a cena con Pedro. E ora la Serie A rischia di non partire

ULTIME NEWS AS ROMA – La positività al Coronavirus di Antonio Mirante agita la Roma, ma a rischio c’è anche la Serie A. Stando a quanto rivela oggi “Il Messaggero” (U. Trani), è possibile un nuovo stop al campionato alla luce della nuova ondata generale di contagi dopo il rientro dalle vacanze.

Mirante ora è asintomatico, sta bene, ma mentre era in Sardegna, racconta il quotidiano romano, qualche sintomo lo ha avvertito. Così lunedì, appena sbarcato nella Capitale, ha avvisato lo staff medico della Roma che, sentendolo preoccupato, gli ha fissato l’appuntamento al Campus Biomedico per il tampone.

Giovedì Fonseca non accoglierà Mirante a Trigoria: il portiere è in quarantena in attesa di tornare negativo. Resta ad allenarsi a casa, dove nessuno può andare a trovarlo, nemmeno il medico sociale. Il problema però è che prima di risultare positivo, il giocatore era stato a cena con il neo acquisto Pedro. Fra l’altro per la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) lo spagnolo non è stato l’unico calciatore della Roma che Mirante ha incontrato durante le sue vacanze.

Nel frattempo ieri è tornato a Roma dalla Croazia Dzeko, che ha trascorso a Dubrovnik qualche giorno con gli amici e alcuni compagni di nazionale, con moglie e figli rimasti in Italia perché la compagna Amra è prossima al parto. Subito tampone a Fiumicino per lui, il prossimo a Trigoria tra un paio di giorni. Stesso discorso per tutti i calciatori che, a scaglioni, torneranno dalle ferie.

Ieri è rientrato anche Lorenzo Pellegrini, che era in Sardegna con Spinazzola, Kolarov e Mkhitaryan, poi toccherà agli altri. In Sardegna anche Zaniolo, Juan Jesus ed Ibanez, ad Ibiza ci sono Santon e Perotti, Pau Lopez ha fatto un viaggio itinerante tra Portogallo e Spagna, Veretout è in Francia, Mancini e Cristante sono a Forte dei Marmi.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport