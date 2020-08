Pedro, buone notizie per la Roma: può tornare in campo i primi di ottobre

ULTIME NEWS AS ROMA – Dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi, arrivano invece buone notizie sul fronte Pedro, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Lo spagnolo, arrivato a Roma per svolgere dei controlli alla spalla, non ha ancora formalizzato il suo passaggio in giallorosso.

La prossima settimana il calciatore farà altre visite mediche, ma la sua firma con il club capitolino non sembra essere in dubbio: l’intervento chirurgico subìto non riguarda la lussazione della spalla ma della zona acromion-clavicolare.

Particolare che consentirà di abbreviare i tempi di recupero. Lo spagnolo, così, potrebbe tornare in campo ai primi di ottobre. Una buona notizia per lui e per Fonseca, che ha spinto molto per l’acquisto a parametro zero dell’attaccante spagnolo ex Chelsea.

Fonte: Gazzetta dello Sport