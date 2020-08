Incontro Friedkin-Fienga a Londra: Fonseca confermato sulla panchina della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’incontro avvenuto quest’oggi a Londra tra Ryan Friedkin e Guido Fienga ha avuto un primo effetto: Paulo Fonseca è stato definitivamente confermato sulla panchina della Roma per la prossima stagione.

Lo riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio dai microfoni di Sky Sport. Nel meeting andato in scena oggi sono state approntate le prime mosse di mercato, a partire proprio dall’allenatore.

La posizione di Fonseca, dopo il quinto posto in campionato e l’eliminazione per mano del Siviglia in Europa League, non era più tanto solida. Oggi però la nuova proprietà ha deciso di dare fiducia al tecnico che però il prossimo anno dovrà centrare almeno la qualificazione in Champions League per meritarsi la riconferma.

Fonte: Sky Sport