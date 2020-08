Ufficiale: Fuzato passa al Gil Vicente in prestito gratuito per un anno

CALCIOMERCATO AS ROMA – Daniel Fuzato è ufficialmente un nuovo giocatore del Gil Vicente. Il portiere brasiliano, che ha esordito in Serie A con la maglia della Roma nell’ultima partita di campionato contro la Juventus, si è infatti già aggregato al club portoghese che milita nella Primeira Liga.

La formula è quella del prestito gratuito per un anno.

Il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra, queste le sue parole:

“Sono molto felice di questa opportunità, anche la mia famiglia è contenta di essere qui in Portogallo. Arrivare alla Roma è stato un sogno realizzato, quando ho saputo dell’interessamento di un club così importante è stato come un regalo del mio compleanno che era proprio in quella settimana di luglio. Quella italiana è una scuola di portieri di alto livello. Con la Roma sono stati due anni nei quali ho imparato molto, ed ha migliorato il mio rendimento in campo“.