La Roma si inserisce su Jorginho in uscita dal Chelsea: c’è l’ok di Fonseca

AS ROMA NEWS – La Roma piomba su Jorginho, centrocampista 28enne in uscita dal Chelsea. La notizia di mercato viene lanciata in questi minuti dalle pagine del sito “Tuttomercatoweb.com“.

Sul regista ex Napoli, che con Lampard ha trovato poco spazio, c’è l’interesse di alcuni club di serie A tra cui la Juventus, che però ha rallentato di molto le trattative dopo l’addio di Sarri.

Adesso sul centrocampista italo-brasiliano si è inserita la Roma, alla ricerca di un regista considerando che Diawara potrebbe lasciare la Capitale per accasarsi all’Arsenal. Jorginho piace a Fonseca per la sua capacità di palleggio ed è una pista da seguire con attenzione. Il viaggio di Fienga a Londra potrebbe essere collegato a questo affare.

Fonte: Tuttomercatoweb.com