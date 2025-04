Capello: “Il prossimo allenatore della Roma ascolti Ranieri. Per vincere servono i giocatori. Sensi è stato un grande presidente”

AS ROMA NEWS – Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Rai Gr Parlamento. L’ex allenatore giallorosso ha parlato del possibile successo di Claudio Ranieri: “Per la Roma è importante che il prossimo allenatore ascolti Claudio Ranieri. Per vincere ci vogliono i giocatori“.

Poi ha ricordato lo scudetto con la Roma: “E’ ancora un grande ricordo per le difficoltà che abbiamo avuto nel vincere, contro la Juventus poi pareggiammo nel famoso 2-2, ma soprattutto per l’entusiasmo della tifoseria, di tutti quanti, e per quello che aveva fatto Sensi per quella squadra. L’entusiasmo va alle stelle dopo una vittoria e succede il contrario dopo una sconfitta, non c’è una mezza misura“.

Sul presidente Franco Sensi, con cui Capello riuscì a vincere uno storico scudetto in giallorosso: “Sensi è stato un grande presidente che aveva creato un gruppo veramente di grande livello, giocatori e dirigenti che lo ha portato a raggiungere un obiettivo che a Roma è difficile da raggiungere“.