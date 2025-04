LIVE IN GIALLOROSSO – Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal mondo Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sul mondo Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Per leggere tutte le notizie approfondite e le analisi complete, visita la nostra homepage. Queste le ultimissime di lunedì 7 aprile 2025.

Ore 13:30 – Mancini ha detto no alla Sampdoria

Arrivano aggiornamento da Gianluca Di Marzio: Roberto Mancini non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria: l’ex CT dell’Italia ha deciso di declinare la proposta del club.

Ore 11:45 – Mancini sta valutando la proposta della Samp

La “folle” idea di Roberto Mancini sulla panchina della Sampdoria, nata come “battuta” nella chat degli ex dello scudetto blucerchiato, è diventata qualcosa in più di un’idea. Ci sono stati infatti nuovi contatti nelle ultime ore tra il presidente Manfredi e l’ex CT dell’Italia, che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp. Lo scrive Gianluca Di Marzio in questi minuti. Mancini è tra i nomi accostati alla Roma per la panchina del prossimo anno.

Ore 10:50 – Boniek tra Roma-Juve e toto-allenatore

Parla Boniek: “Con la Juve pareggio giusto, ma non mi entusiasma“. Su Pioli alla Roma: “Nome da scartare. Il mio preferito è Fabregas, ma occhio a Conte“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Roma-Juve, i giornali promuovono Colombo

L’arbitro della sfida, Andrea Colombo, è stato giudicato positivamente dai quotidiani (media voto 6.25) e ha diretto una gara tranquilla dal punto di vista degli episodi. Timide proteste dei giallorossi per un tocco di braccio di Kelly, ma il gomito è attaccato al corpo ed era corretto non fischiare il rigore.

Ore 9:30 – Shomurodov il migliore dei giornali, bocciato Hummels

Sulle pagelle dei giornali oggi in edicola spicca la prova di Eldor Shomurodov, che sfiora il sette di media. Bene anche Svilar, Mancini, Ndicka e Konè. Giudicata sufficiente la prova di Dovbyk, mentre non tutti i quotidiani salvano le prestazioni di Soulè, El Shaarawy, Cristante e Celik, con voti compresi tra il 5,5 e il 6. Il peggiore in campo è però Hummels, con una media di 5,70.

Ore 8:45 – De Rossi, Conti e Ghisolfi spingono per l’U23, ma…

Il progetto della squadra B è sempre più vicino, con Alberto De Rossi, Bruno Conti e Florent Ghisolfi a spingere, ma manca ancora il via libera dei Friedkin. L’ostacolo principale è la scelta dello stadio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Sarri e Pioli restano in pole per la panchina

Ieri ten Hag era presente all’Olimpico, ma il nome è stato seccamente smentito in chiave Roma. In pole, scrive oggi Il Messaggero, restano Pioli e Sarri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

