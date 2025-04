ULTIME DA TRIGORIA – Rensch in gruppo, ancora out Saud (VIDEO)

AS ROMA NEWS – All’indomani del pareggio interno ottenuto contro la Juventus, questa mattina la Roma è tornata subito ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare il derby di domenica prossima contro la Lazio, scontro decisivo per l’Europa.

Buone notizie per Ranieri, che potrà tornare a contare su Devyne Rensch, oggi regolarmente in gruppo. Sarà a disposizione anche Saelemaekers, che ha scontato la squalifica contro i bianconeri: la corsia destra dunque torna a ripopolarsi. Ancora assente invece Saud.

Lavoro di scarico per i giocatori che sono partiti titolari ieri sera. Qui sotto il video pubblicato sui canali social della Roma con alcune immagini dell’allenamento odierno.