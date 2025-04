SERIE A, pareggio tra Bologna e Napoli al Dall’Ara: gli emiliani restano a +4 sulla Roma

NOTIZIE AS ROMA – Nel posticipo serale di questo lunedì sera il Bologna di Italiano costringe il Napoli di Conte sull’1 a 1. Vantaggio dei partenopei con Anguissa, a segno dopo 18 minuti di partita.

Nella ripresa però gli emiliani riescono a trovare la rete del pareggio grazie a Ndoye, premiato dall’assist di Odgaard. Nel finale il Bologna non riesce a trovare per un soffio la rete della vittoria, con Castro che non è in grado di battere Scuffet da pochi passi.

Grazie a questo risultato i rossoblù salgono a quota 57 punti, a meno uno dell’Atalanta, terza in classifica. La Juventus, quinta, insegue a un punto, mentre la Roma resta a quattro punti dagli emiliani. Per quanto riguarda la corsa scudetto, il Napoli non approfitta del passo falso dell’Inter e resta a meno tre dai nerazzurri.

Giallorossi.net – G. Pinoli