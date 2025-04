La seconda vita di Eldor, il “super-sub”: da esubero ad arma in più per il derby

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel calcio, spesso, la differenza la fanno i dettagli. O i ritorni inattesi. È il caso di Eldor Shomurodov, diventato nelle ultime settimane una delle sorprese più positive della Roma. Quello che sembrava un esubero — ceduto in estate all’Atlanta United, con trattativa poi saltata per problemi burocratici — oggi si sta trasformando in un’opzione credibile per partire titolare nel derby.

Contro Lecce e Juventus, l’attaccante uzbeko ha dato segnali importanti: la sua presenza in campo ha favorito non solo il rendimento di Dovbyk, ma anche la fluidità dell’intera manovra offensiva. Inserimenti, sponde, movimenti intelligenti, e soprattutto gol: Shomurodov sembra aver ritrovato fiducia e condizione.

Non è un caso che in vista della stracittadina Ranieri stia valutando seriamente la possibilità di affidarsi a lui dal primo minuto. Ovviamente in tandem con Dovbyk. Ma c’è un dato che invita alla prudenza: dal 2021 ad oggi, Eldor ha segnato 10 gol partendo dalla panchina, più di tutti in Serie A a parte Lautaro Martinez (16) e Pedro (11). Numeri da “super-sub”, come dicono in Inghilterra.

E pensare che a gennaio era stato a un passo dal Venezia. Oggi invece si ritrova al centro dei piani tecnici giallorossi. Un’inversione di rotta netta, e forse definitiva. Anche perché Shomurodov ha ancora voglia di stupire. Magari proprio nel derby, dove le storie improbabili diventano leggende.

