Pellegrini-Saelemaekers, intreccio di mercato: il capitano al Milan può sbloccare l’acquisto del belga

AS ROMA NEWS – Un derby vinto insieme, un futuro da avversari… o forse da protagonisti di un clamoroso scambio. Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers si ritrovano di nuovo legati, stavolta non sul campo, ma sul tavolo delle trattative. Sullo sfondo, una Lazio che osserva da lontano e un mercato pronto a infiammarsi.

Il capitano della Roma non ha certezze sulla permanenza in giallorosso, nonostante la volontà di restare. L’estate sarà decisiva: le sirene non mancano e il club potrebbe valutare offerte, soprattutto se servissero per sbloccare altri affari. Uno su tutti: Saelemaekers. Il belga, tornato protagonista con Ranieri (6 gol e un ruolo sempre più centrale), è ancora di proprietà del Milan. La Roma lo segue con attenzione e insiste per riscattarlo, ma la strada non è semplice.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si valuta addirittura l’inserimento di Pellegrini come contropartita tecnica. Un’ipotesi clamorosa, ma non campata in aria: il contratto del capitano scade nel 2026, quello dell’ex Bologna nel 2027. Nel frattempo a Milano regna l’incertezza: non è ancora chiaro chi guiderà i rossoneri nella prossima stagione, né in panchina né in dirigenza. Un elemento che complica anche il futuro di Tammy Abraham, che ha espresso il desiderio di restare ma resta appeso alle decisioni societarie.

Fonte: Gazzetta dello Sport