Capello: “Roma osso durissimo, Lazio tatticamente ineccepibile: sono alla pari. Il gol di Mancini? Un tiraccio…”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello, ex allenatore (tra le altre) della Roma scudettata del 2001, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi sulla lotta Champions e anche sulle prospettive stagionali dei giallorossi. Questeo uno stralcio delle sue parole:

Romane e milanesi, 4 squadre in 4 punti Capello, la favorita?

«L’Inter è sempre stata la mia favorita per la vittoria del campionato. Quindi la metto davanti. Sulle altre c’è lotta. Mi sembra che facciano la gara a chi è più discontinua».

A Roma va di moda il dibattito tra il gioco di Sarri e l’efficacia di Mou.

«Non mi tirate dentro la lotta tra giochisti e risultatisti. Nel calcio ha ragione chi fa i risultati. Sarri e Mourinho hanno ragione, entrambi».

Ci dica però chi è più forte tra Lazio e Roma?

«Venerdì sera avrei detto Lazio, visto il successo di Napoli. Ieri avrei detto Roma. Le metto alla pari. La Roma è un osso durissimo, ti morde. La Lazio è tatticamente ineccepibile. In questo momento la forza di entrambe è la difesa. Roma e Lazio difendono meglio delle milanesi e continuo a pensare che questa sia la strada giusta per andare in Champions».

Roma-Juve le è piaciuta?

«Molto. Anche se l’ha decisa un tiraccio. Bellissimo, per carità, ma pur sempre un tiraccio. Il risultato giusto sarebbe stato il pari».

Fonte: Corriere dello Sport