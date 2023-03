Roma, tentazione Tuchel se Mou non resta a Trigoria

AS ROMA NEWS – Se la Roma non riuscirà a trattenere José Mourinho a fine stagione, potrebbe puntare su un allenatore con una carriera da top club: l’identikit corrisponde a Thomas Tuchel. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

All’allenatore tedesco però non mancano di certo le corteggiatrici: l’ex tecnico del Chelsea potrebbe rientrare anche nel casting dell’Inter, se il finale di stagione di Simone Inzaghi non fosse all’altezza delle aspettative.

Inoltre, Tuchel è il candidato forte con Mauricio Pochettino per la panchina del Real Madrid in caso di separazione con Carlo Ancelotti, mentre in Inghilterra si parla di un corteggiamento di Tottenham (se Antonio Conte non dovesse rinnovare) e West Ham nei suoi confronti.

La Roma dunque non sarebbe l’unica squadra a pensare a Tuchel come possibile guida tecnica per il futuro. Tutto però dipenderà dalla volontà di Josè Mourinho, legato alla Roma con un altro anno di contratto.

Fonte: Gazzetta dello Sport