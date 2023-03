ROMA-REAL SOCIEDAD: arbitra lo svizzero Scharer

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lo svizzero Sandro Scharer è l’arbitro designato dalla Uefa per dirigere Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 18.45.

Stephane De Almeida e Bekim Zogaj completeranno, da assistenti, la squadra svizzera con il connazionale Lukas Fähndrich come IV uomo, al Var Fedayi San, con Lionel Tschudi Avar dell’incontro.

Nessun precedente con la Roma ma il fischietto svizzero classe 1988 ha uno storico particolarmente favorevole con le italiane. Un solo precedente, invece, per la Real Sociedad: 4-0 subìto in casa per mano del Manchester United nella passata stagione di Europa League.