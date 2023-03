“ON AIR!” – CARINA: “La Roma ha cambiato marcia”, AGRESTI: “Squadra discontinua, non vedo nessuna svolta”, ROSSI: “I punti fatti determineranno la stagione”, CORSI: “Cominciano a indebolirsi le mie convinzioni su Mancini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Cerchiamo di dare un contorno al lavoro fatto da Mourinho guardando i punti fatti, che sono la moneta del calcio e che definiscono quello che fai in stagione. Se la Roma quest’anno finirà a 72-74 punti e arriverà quinta, io vi dico la verità, secondo me fa una buona performance da un punto di vista numerico, ma c’è qualcuno che ha fatto meglio, e quello non dipende da te. Se gli altri hanno 100 milioni in più per comprarsi cinque giocatori, non è colpa tua… Se quest’anno chiudi facendo 12 punti in più, ma piazzandoti ancora al quinto posto, non puoi dire che la qualità della stagione è stata la stessa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La tua performance è condizionata dal rendimento delle altre squadre. Quando non c’era la Juve dopo Calciopoli, la Roma arrivava sempre seconda e faceva sempre un sacco di punto, ma tendenzialmente avevi meno concorrenza, quindi un occhio su quello che fanno gli altri lo devi dare per capire il valore della tua performance. Quello dei punti fatti non è un valore assoluto. La Roma l’hanno scorso ha chiuso il suo campionato a 63 punti, ne mancano 16, ci sei quasi, per cui il miglioramento rispetto all’anno scorso è evidente. Bisogna però capire se ti basterà per arrivare in Champions…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ chiaro che si giocherà a pallone anche senza Mourinho, quello che non capisco è perchè volete mandarlo via. La Roma quest’anno sta a sette punti in più dell’anno scorso… Comincia a indebolirsi la mia convinzione su Mancini come difensore scarso…quest’anno è molto migliorato, e comincio addirittura a pensare che sia forte. A me nella partita contro la Juve è piaciuto più di tutti. Se fosse questo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La sospensione della pena di Mourinho? Non esiste una disparità di trattamento, per Sarri non era stato richiesto un supplemento di indagine. Nel caso di Mourinho è una cosa diversa rispetto a quella di Sarri, che invece aveva litigato con un giocatore. Ma comunque quella di Sarri di ieri era una battuta, leggo “io e Mourinho siamo stati trattati in maniera diversa“. Ma quando l’ha detta questa cosa? Lui ha risposto solo con quella battuta “è un premio alla carriera“. Non ha fatto differenze fra un caso e l’altro, tutte le frasi che leggete sono parole presenti nella domanda del collega…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma deve entrare in campo sempre con quella tigna, ci deve lavorare ancora Mou e ci deve lavorare la squadra. Senza la tigna, non raggiungi i risultati. Il calcio non è solo una cosa per grandi campioni, la storia ci insegna che spesso anche squadre senza grandi campioni riescono a ottenere grandi risultati. Mourinho è l’allenatore giusto per questo compito. Se il dna vincente si può comprare sul mercato? Ci sono giocatori che ti aiutano, Capello aveva dato alla Roma una consapevolezza che è stata decisiva paradossalmente più di Batistuta. E’ ovvio che la qualità aiuta la tigna, ma guardate il PSG: grandissima qualità, ma in Champions fa una fatica enorme…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dobbiamo farla finita di dare giudizi assoluti, perchè la rassegna stampa di oggi è la conferma di quello che succede non solo nel tifo, dove quando vinci una partita sei il più forte del mondo e quando ne perdi una sei il più grande pippone… Guadate i giornali oggi, gli stessi che dicono “quanto è bravo Mourinho” sono gli stessi che dopo Cremona scrivevano “Mourinho non vali una fava”. Ma si può fare una critica logica in questo modo per accompagnare il cammino di una squadra? Si va troppo a sentimento. Ma perchè oggi un quotidiano tira fuori il nome di Tuchel al posto di Mourinho: perchè devi farlo?…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma è una squadra che nel 2023 ha cambiato marcia. Esteticamente non ruba l’occhio, tranne il primo tempo col Salisburgo. Per il resto è una squadra molto fisica, pragmatica. Mou è questo, non a caso ha vinto 26 titoli, è un allenatore pragmatico. Questa è una squadra che ha iniziato a somigliare al suo allenatore, e deve sfruttare al massimo la penalizzazione della Juve, non andare in Champions sarebbe grave. La Roma ha le carte in regola per puntare almeno al quarto posto, però deve evitare questi passi falsi dove sembra andare in blackout. Non deve più sbagliare gli approcci alle partite. Se la Roma riesce a fare questo step, a giocare sempre con la stessa determinazione, ha buone possibilità…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La sospensione della squalifica a Mourinho? Sinceramente non ricordo che sia mai successa una cosa del genere. La battuta di Sarri è comprensibile, ma secondo me non è stato un premio alla carriera. L’atteggiamento di Serra è stata sbagliato, però la reazione va punita. Non è che se un calciatore subisce fallo e reagisce, allora non viene punito. Francamente questa decisione è una cosa sorprendente. E’ stata una decisione che ha permesso a Mou di andare in panchina per risparmiarsi possibili caos nel caso in cui la partita fosse andata in un determinato modo. E’ una decisione anomala. Io penso che alla fine daranno a Mourinho un turno di squalifica, così salterà il Sassuolo ma ci sarà per il derby… La Roma? Non penso che abbia svoltato nel 2023. Ha perso contro la Cremonese, è stata eliminata in Coppa Italia…io non la vedo questa svolta. E’ discontinua nel 2023 come nel 2022. Ha battuto la Juve ma ha perso a Cremona una settimana prima giocando una partita indecorosa. Non fai l’impresa se entri Champions, ma avresti fatto solo il tuo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con la Roma vado partita per partita, troppe volte mi ha fregato passando da prestazioni positive ad altre negative. I due difensori sembrano sicuri ma senza Smalling si perdono in un bicchiere d’0acqua. In mezzo la campo se c’è Matic si vede fluidità, senza di lui è un’altra cosa, idem con Dybala. Siccome questi giocatori non possono giocare sempre, è qui che nasce l’incertezza. Il Sassuolo ha fatto nove punti nelle ultime tre partite: se fai turn over, rischi di ricascare nei vecchi problemi…”

