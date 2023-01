Capello: “Mou sfortunato, ma con Dybala e Wijnaldum la Roma è da primi posti”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex allenatore giallorosso Fabio Capello è ospite delle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Tra i tanti temi affrontati anche quelli relativi alla Roma, alle difficoltà di Mourinho e al rendimento deludente della squadra.

Il dilemma fra le esigenze di bilancio e quelle dell’allenatore è antico come il calcio: lei che ne pensa di quello che sta accadendo alla Roma?

Lei sa bene come la penso: è qualità che fa la differenza. Finora Mourinho è stato sfortunato perché non ha potuto avere Wijnaldum, ed anche Dybala è stato assente diverse volte. Con loro, però, il discorso cambia: la rosa diventa da primi posti.

Ritiene che le aspettative dei tifosi siano state troppo alte a inizio stagione?

Mi sembra normale che dopo aver vinto un trofeo internazionale come la Conference, la gente si aspettasse qualcosa di più.

Fonte: Gazzetta dello Sport