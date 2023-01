La Roma riparte da Dybala (e senza Mou)

AS ROMA NEWS – Finalmente si ricomincia. Il campionato accende i motori, da oggi la Serie A riapre i battenti: alle 12:30 si parte con il Milan impegnato sul non semplice campo della Salernitana e stasera si chiude con Inter-Napoli, il match più atteso della giornata che può riaprire la corsa scudetto.

In mezzo c’è la Roma, che alle 16:30 affronta un Bologna con qualche problema di formazione, con Thiago Motta pronto ad affidarsi soprattutto ad Arnautovic per provare a sorprendere i giallorossi. Mourinho invece ripartirà da Paulo Dybala, il giocatore che avrebbe potuto cambiare il volto della Roma se non fosse stato tormentato dagli infortuni muscolari.

Ed è proprio questa la grande incognita di questa seconda e decisiva parte di stagione: come starà Dybala? Dalle sue condizioni fisiche dipenderà molto dei risultati che la squadra può ottenere. Perchè abbiamo imparato (purtroppo) che c’è una Roma con la Joya e una senza.

Mou, il grande assente oggi all’Olimpico (salterà anche il Milan per squalifica), incrocia le dita. Avere un Dybala a pieno regime, così come Pellegrini, anche lui tormentato dai guai fisici, e presto Wijnaldum può cambiare volto a una squadra apparsa stranamente involuta dopo il successo in Conference.

La partite di oggi, dopo un lungo periodo di stop, sono un’incognita: in che condizioni si ripresenteranno le squadre dopo gli impegni del Mondiale qatariota e le vacanze di Natale? Occhio dunque alle sorprese. La Roma vista in Portogallo non ha incantato, ma le amichevoli lasciano il tempo che trovano. Da oggi si fa sul serio.

I giallorossi, per colpa di una prima parte di stagione deludente, partono con l’handicap: il settimo posto non permette altri passi falsi. Servirà ripartire a tutta per rimettere le cose a posto e puntare con forza al quarto posto. Il futuro della Roma e del suo tecnico passa anche dal traguardo Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini