Nervi tesi a Trigoria: Mourinho non gradisce le parole di Pinto e continua a chiedere rinforzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’aria che si respira dentro Trigoria non sembra essere quella dei giorni migliori, almeno stando a quanto raccontano oggi diversi quotidiani.

Lo scontro tra Mourinho e Tiago Pinto si sta inasprendo nelle ultime settimane: da una parte c’è un allenatore che chiede rinforzi per proseguire un progetto di crescita che avrebbe dovuto portare la Roma a vincere uno scudetto al termine del triennio.

Dall’altra c’è un general manager che deve fare i conti con un bilancio in rosso e i limiti stringenti imposti dall’accordo pattuito con la Uefa. Come si possono conciliare le due posizioni? Difficile farlo, specie perchè i due protagonisti si punzecchiano a distanza a colpi di dichiarazioni (il famoso mercatino di Mou) e interviste.

E proprio quella rilasciata ieri da Pinto alla Gazzetta non è stata affatto gradita dallo Special One: il dirigente ha lodato il mercato fatto in questi anni, scaricando tutte le responsabilità sulle spalle dell’allenatore. Di diverso avviso Mourinho, che continua a chiedere rinforzi di livello per portare la Roma su palcoscenici più prestigiosi.

