Capello: “Questa Roma ora è simile alla mia. Con Dybala gol e spettacolo assicurati”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello, ex allenatore della Roma e ultimo tecnico in grado di vincere uno scudetto alla guida dei giallorossi, parla oggi alla Gazzetta dello Sport commentando anche il colpo Dybala. Queste le sue parole:

Un giudizio secco sull’acquisto di Dybala da parte della Roma?

Il miglior colpo del mercato. Complimenti al Club.

Dybala alla Roma sposta qualche equilibrio?

Direi proprio di si. Parliamo di un grandissimo giocatore che fa la differenza. Alza il livello della Roma. A questo punto è nel gruppo delle più quotate, ma qui mi fermo.

Che cosa porta alla Roma?

Gol e assist. Tradotto, aumenta il potenziale offensivo. Con Zaniolo e Abraham va a comporre un trio formidabile. E non dimentichiamo Pellegrini.

Zaniolo ha qualche ragione in più per restare…

Alt. Non mi infilo in discussioni di mercato. Mi limito a dire che una Roma con Dybala, Pellegrini, Zaniolo e Abraham promette cose belle: gol e spettacolo.

La Roma attuale e la Roma del terzo scudetto…

L’accostamento è plausibile. Vedo molte affinità. Penso che Mourinho, come accadde a me in quella stagione, cercherà di garantire equilibrio in una squadra dal potenziale offensivo enorme. Io utilizzai spesso Delvecchio, perchè mi servivano la sua corsa e il suo sacrificio. Però che bella Roma quella. Una squadra magnifica.

Fonte: Gazzetta dello Sport