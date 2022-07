Ora Pinto prova a chiudere per Wijnaldum. Proposto Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un altro tassello. Per completare il potenziamento della rosa di José Mourinho, già rivoluzionata dal colpo Dybala arrivato proprio grazie all’opera di convincimento dello Special One.

Adesso manca l’innesto che il tecnico continua a chiedere ormai da oltre un anno, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti). Quel centrocampista in grado di cambiare gli equilibri in mezzo al campo già stravolti dall’arrivo del veterano Matic, destinato ad un posto quasi inamovibile in mediana.

L’obiettivo dichiarato dei giallorossi era Frattesi ma, la distanza incolmabile con le richieste del Sassuolo e l’ingente investimento effettuato per convincere la Joya rendono la trattativa irrecuperabile quasi del tutto. Per questo nelle ultime ore, nel quartiere generale di Albufeira si sta mettendo a punto il piano B per rinforzare il centrocampo.

Il nome che piace – e non poco – ad allenatore e dirigenza è quello di Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain. L’olandese è un profilo che calzerebbe a pennello per il gioco di Mourinho ma ha il difetto di percepire uno stipendio da top player.

L’ingaggio del classe ’90 supera i 9 milioni di euro netti: una cifra fuori portata per la Roma che però, in questo caso, potrebbe contare sul sostegno del PSG, disposto a pagare metà dell’ingaggio pur di trovare una nuova sistemazione al giocatore. La trattativa dunque non si preannuncia semplice ma Wijnaldum piace, e non poco, ai giallorossi che stanno lavorando per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Un altro nome proposto è quello di Bakayoko del Milan, che i rossoneri vorrebbero cedere – interrompendo il prestito biennale – per alleggerire il monte ingaggi.

Fonte: Il Tempo