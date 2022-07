Dybala con Zaniolo e Abraham: ecco come Mou pensa di far coesistere i tre tenori

AS ROMA NEWS – L’arrivo di Dybala in giallorosso apre una questione di tipo tattico che rischia di diventare il tormentone della stagione: l’argentino e Zaniolo possono coesistere? E se sì, in che modo?

Oggi i quotidiani affrontano l’argomento della Roma schierata con tutti i suoi attaccanti: Mou potrebbe optare per il 4-2-3-1 con Pellegrini alle spalle di Abraham, con Zaniolo e Dybala ai lati.

Il problema è che sia il 22 che la Joya amano partire da destra per rientrare sul mancino, e quindi uno dei due rischierebbe di essere penalizzato nel dirottamento a sinistra.

Una possibile soluzione alternativa è di giocare con Pellegrini a centrocampo e uno tra Zaniolo e Dybala come trequartista, ma in questo caso la Roma perderebbe la creatività del capitano giallorosso negli ultimi metri. La palla passa a Mourinho: il tecnico saprà trovare la giusta amalgama e non soffrirà di certo il problema dell’abbondanza.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero