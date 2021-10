Capello: “Zaniolo ha dei colpi di genio come il mio Savicevic”

AS ROMA NOTIZIE – Fabio Capello, ex allenatore della Roma che in giallorosso vinse l’ultimo scudetto della storia del club capitolino, è stato intervistato oggi dal Corriere dello Sport.

L’ex tecnico ha avuto modo di parlare anche di Nicolò Zaniolo. Questo il suo pensiero sul 22 giallorosso: “Zaniolo deve partire dalla fascia, sprigionare tutta la sua forza fisica, come faceva Savicevic nel mio Milan.

Il paragone tra i due non mi sembra azzardato, purché chiaramente Zaniolo torni quello che era prima degli infortuni. Anche lui ha dei colpi di classe e di genio come Dejan“.