Pinto ora va a caccia anche di un difensore. E Ibanez si prepara agli straordinari

AS ROMA NEWS – Con Smalling di nuovo indisponibile a tempo indeterminato (si parla di almeno 20-30 giorni di stop, ma la sua tenuta fisica non offre garanzie certe), toccherà a Roger Ibanez e Gianluca Mancini fare gli straordinari.

Il quarto centrale, il giovane Kumbulla, non sembra per il momento molto considerato da Mourinho, che lo ha schierato titolare solo nella gara di Conference League contro il modesto Zorya.

Contro Juventus, Napoli, Cagliari e Milan toccherà ancora al difensore brasiliano, che in questa prima parte di stagione sembra comunque cresciuto sotto la guida di Mourinho, tanto da essere spesso utilizzato dall’allenatore portoghese anche in posizioni inconsuete come quella di terzino.

Ma le condizioni precarie di Smalling, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), spingerà Tiago Pinto a tornare sul mercato di gennaio non solo per un centrocampista e un terzino destro, ma anche per un difensore centrale.