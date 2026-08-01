Cardiff-Roma, riflettori su Castro: Gasperini studia la coppia con Malen

Il primo banco di prova in terra gallese porta con sé una domanda che incuriosisce più di ogni altra: come giocherà Santiago Castro nella nuova Roma? L’attaccante argentino è il grande osservato speciale dell’amichevole di oggi contro il Cardiff, primo test della seconda parte del ritiro estivo, con fischio d’inizio alle 16 italiane con diretta su Dazn.

Al di là del risultato sarà soprattutto l’utilizzo del nuovo numero 9 a catalizzare l’attenzione. Gasperini potrebbe inizialmente alternarlo a Donyell Malen, ma non è escluso che, nel corso della stagione, i due possano anche convivere nello stesso undici. Un’ipotesi che stuzzica, soprattutto contro le squadre che difendono con una linea a quattro, con Paulo Dybala alle loro spalle nel ruolo di trequartista. Del resto, il tecnico giallorosso ha già dimostrato in passato di non avere schemi rigidi in attacco. Nelle sue esperienze precedenti ha spesso scelto di schierare due punte contemporaneamente, affiancandole a un fantasista, adattando di volta in volta il sistema di gioco alle caratteristiche degli interpreti.

Finita l’emergenza a centrocampo per Gasperini che in Galles ritrova sia El Aynaoui che Pisilli. Neil ha terminato il periodo extra di vacanze e tornerà subito in campo questo pomeriggio nel test contro il Cardiff. Il giovane centrocampista invece non è al meglio e probabilmente non sarà a disposizione del mister oggi, ma le sue condizioni sono in miglioramento e per questo è stato aggregato al gruppo dei convocati per il ritiro gallese.

Per la Roma sarà anche un test importante per misurare i progressi della preparazione contro un Cardiff più avanti nella condizione atletica, essendo ormai a ridosso dell’inizio del campionato inglese. Ma, almeno per oggi, la curiosità è tutta per Castro e per le prime indicazioni tattiche che arriveranno dal nuovo attacco giallorosso.

FONTE: Il Messaggero