Carles Perez ai saluti, il Celta Vigo annuncia: “Accordo raggiunto con la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sempre più vicino il passaggio di Carles Perez al Celta Vigo e a confermarlo, stavolta, è direttamente il club spagnolo sui propri canali ufficiali.

Di seguito la nota apparsa pochi minuti fa in cui si conferma un accordo di massima con la Roma per il trasferimento dell’ex Barcellona:

“RC Celta e AS Roma hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento dell’attaccante catalano Carles Pérez. La sigla dell’accordo con il giocatore è in attesa del passaggio soddisfacente della relativa visita medica”.