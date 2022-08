Veretout saluta la Roma: “Qui gli anni più intensi della mia carriera. Grazie al club e ai miei ‘guerrieri’, non vi dimenticherò mai”

AS ROMA NOTIZIE – Ceduto a titolo definitivo al Marsiglia, Jordan Veretout affida ad Instagram il suo saluto alla Roma, ai tifosi e ai compagni di squadra.

“Buongiorno popolo romanista. È arrivato il momento dei saluti. Dopo 3 stagioni emozionanti, una nuova sfida mi aspetta. Non dimenticherò mai questi anni passati insieme a voi. Di gran lunga gli anni più intensi della mia carriera.

A Roma ho vinto una Coppa Europea e sono entrato a far parte della Nazionale Francese. E tutto questo in gran parte grazie a voi. Ringrazio il popolo romanista per il sostegno incredibile, Roma è una città che trasmette brividi, il top per il calcio.

Insieme abbiamo condiviso tante vittorie e sconfitte ma siate sicuri sul fatto che non ho mai imbrogliato. Ho sempre dato il massimo. Mi avete permesso di raggiungere i miei obiettivi – le parole del centrocampista francese -.

Grazie al club, ai dirigenti per la loro fiducia, grazie ai miei diversi allenatori, i miei compagni di squadra, i miei “Guerrieri”, i miei fratelli. Non vi dimenticherò mai!“.