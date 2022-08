UFFICIALE: Villar alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – L’AS Roma comunica, tramite una nota ufficiale appena apparsa sul sito del club capitolino, di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar.

Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso.

Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura.

Fonte: asroma.com