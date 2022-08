Esodo vietato a Salerno: solo in 2 mila con i giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Se ci fosse la possibilità, molto probabilmente domenica la Roma giocherebbe quasi in casa in quel di Salerno, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Perché l’entusiasmo intorno alla squadra giallorossa è così alto in questo momento che i tifosi romanisti seguirebbero la squadra ovunque, figuriamoci a meno di 300 chilometri di distanza.

Basti pensare che domenica, in pieno agosto, all’Olimpico c’erano oltre 65mila persone per assistere alla presentazione ufficiale e alla conseguente partita contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un entusiasmo dilagante, che però non potrà essere replicato allo stadio Arechi, anche per ovvi motivi di sicurezza.

Saranno infatti circa 2mila i tifosi giallorossi al seguito della squadra, quelli che in realtà possono entrare come numero massimo nel settore ospiti dello stadio di Salerno. La partita, infatti, è “connotata da elevati profili di rischio”, come fatto presente dal Ministero dell’Interno, tramite l’Osservatorio della Manifestazioni Sportive, che qualche giorno fa ha pubblicato un documento nel quale sono state indicate alcune delle disposizioni di sicurezza di base per la partita in programma il 14 agosto. Oggi poi ci sarà la riunione del Gos, che probabilmente porrà in essere altre piccole limitazioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport