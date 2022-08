Wijnaldum resta fuori all’esordio in campionato: contro la Salernitana una panchina super

NOTIZIE ROMA CALCIO – Meno cinque all’inizio del campionato. Domenica sera la Roma sarà di scena a Salerno per affrontare la squadra campana, che l’anno scorso ha compiuto un miracolo salvandosi in extremis dopo una rimonta quasi incredibile.

Per l’esordio stagionale Mourinho ha intenzione di confermare Pellegrini a centrocampo, probabilmente al fianco di Matic, con il trio Zaniolo-Dybala-Abraham in attacco. L’allenatore vuole puntare sulla qualità per portarsi a casa i primi tre punti del campionato.

Confermata la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez che ripartono titolari, mentre sulle fasce Karsdorp e Zalewski sembrano essere ancora avanti ai rispettivi colleghi di reparto.

In panchina ci finirà Gini Wijnaldum, che ha pochi allenamenti sulle gambe. Ma l’olandese sarà in buona compagnia: insieme a lui ci saranno anche Kumbulla, Celik, Cristante, Spinazzola, El Shaaeawy e forse anche Andrea Belotti, per il quale la Roma spera di chiudere prima dell’inizio del campionato. Mou stavolta può essere soddisfatto delle alternative a disposizione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini