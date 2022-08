Shomurodov al Bologna, la Roma scopre nel Manchester United un alleato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti aspetta soltanto la cessione di Shomurodov in direzione Bologna per fare il suo ingresso a Trigoria.

L’arrivo del Gallo però è stato ritardato dal mancato accordo tra la Roma e il club emiliano per il centravanti uzbeko. Tutta colpa di questo obbligo di riscatto che i giallorossi pretendono per cedere l’attaccante e che invece i felsinei non vorrebbero inserire.

Ma a sbloccare la vicenda potrebbe essere il Manchester United: gli inglesi infatti sono piombati su Marko Arnautovic, centravanti del Bologna. Ecco allora che i Red Devils potrebbero diventare un validissimo alleato della Roma.

Qualora infatti gli emiliani dovessero perdere il proprio attaccante titolare, sarebbero quasi costretti a sostituirlo con Shomurodov. Belotti attende. E non è detto che l’imminente cessione di Carles Perez al Celta Vigo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni possa comunque aprire le porte al Gallo.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Romanista