Roma, no a Bailly. Tanganga solo in prestito, rispunta Natan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un difensore e un attaccante. Poi chissà. Sono queste le prossime mosse in entrata su cui Tiago Pinto sta lavorando ormai da giorni.

Ieri a Trigoria, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua) è stato avvistato lo stesso intermediario che a gennaio ha reso possibile l’affare Maitland-Niles e che fa parte dell’agenzia che cura gli interessi di Tanganga.

L’inglese è stato proposto nell’ambito dell’affaire Zaniolo. In quel contesto, non interessa. Se invece potesse arrivare in prestito, si aprirebbero altri scenari.

Intanto la pista che porta a Eric Bailly, assicurano alla Roma, non è percorribile. Possibili, invece, quelle che portano a Zagadou svincolato ex Borussia Dortmund e al difensore brasiliano Natan del Bragantino.

Per il giocane centrale mancino la richiesta è di 12 milioni, probabilmente troppi perché Mourinho cerca un quinto centrale di piede mancino da utilizzare nelle emergenze.

Fonte: Il Messaggero