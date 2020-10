CARLES PEREZ: “Gol alla Messi? Un onore, ho imparato molto da lui. In attacco c’è una concorrenza bella e leale”

AS ROMA NEWS – parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Benevento. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Complimenti per il gol alla Messi

“Sono molto felice, ho imparato molto da lui, l’ho sempre osservato e per me è un grande onore essere paragonato a lui”.

Pedro ti ha fatto i complimenti per il gol

“Vale lo stesso discorso di Messi, è un onore per me. Sono a disposizione della squadra e faccio quello che mi chiede il mister”.

Avere Pedro davanti ti dà più spinta di dare il massimo?

“Credo che chiunque voglia giocare sempre, so chi ho davanti ma sono consapevole dei miei mezzi. Cerco di sfruttare le chance che mi dà il mister. Spero sia sempre una concorrenza bella e leale”.