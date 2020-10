INZAGHI: “Risultato bugiardo. Abbiamo giocato alla pari e tirato dieci volte in porta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni di Sky Sport:

Risultato troppo pesante?

Venire a Roma e fare dieci tiri in porta non è facile, la squadra è stata molto brava. Abbiamo avuto occasioni importanti anche per provare a vincere, il risultato è bugiardo. Poi ovviamente in contropiede abbiamo rischiato tanto, ma mi tengo la prestazione. Se continuiamo a giocare così a comandare a volte il gioco per me sarà una grande soddisfazione.

Abbiamo visto una squadra che sa stare in Serie A…

Alcuni sono inesperti, c’è da tenerlo in considerazione. Venire qui e giocare a pallone in un campo difficile, non arrendersi mai è ciò che voglio. Qui 99 su 100 perdi, preferisco quindi che la squadra se la giochi. Giocando così possiamo puntare alla salvezza.

Dove può migliorare il Benevento?

Sulle ingenuità. Sul 2 a 2 non possiamo prendere un contropiede su palla nostra.

Sul rigore…

Vorrei rivederlo perché alcuni dicono che non ci sia. Il portiere dice che ha preso la palla. L’unica cosa che non capisco è perché l’arbitro non sia andato a rivederla, è ovvio che da così lontano l’arbitro non può aver visto il tocco del portiere. Sinceramente non capisco che cosa deve fare il portiere oltre a prendere la palla. Non so se doveva dare o meno il nostro, ma questo secondo me non è rigore. (Gli mostrano le immagini anche del rigore in favore del Benevento, ndr) Devo essere onesto, sono abbastanza simili. Secondo me se uno colpisce prima la palla non va mai dato il rigore. Sono episodi, alcune volte si potrebbe andare a rivederli.

Pensi di essere cambiato rispetto alle tue precedenti esperienze in panchine?

No, io credo di adattarmi in base alle qualità dei miei giocatori. Ci si ricorda spesso del Bologna, ma non ci si ricorda del Venezia, del Benevento dell’anno scorso. Io non ho mai cambiato. Ho una squadra che può far gol. Se mi difendo dentro l’area il gol contro Dzeko e Lukaku lo prendo sempre. Cerco di allenare questa mentalità, perché è l’unica speranza per provare a salvarci. Oggi per 70 minuti la mia squadra è stata al pari della Roma. È chiaro poi che contro questi giocatori è normale subire, noi dobbiamo cercare di sopperire con il gioco, con la convinzione e con la voglia.