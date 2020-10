PEDRO: “Sono alla Roma da poco ma già mi trovo benissimo. Dobbiamo sviluppare una mentalità forte”

AS ROMA NEWS – L’attaccante spagnolo Pedro parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Benevento. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Altra grande prestazione da parte tua e della squadra.

Oggi credo che la prestazione di tutta la squadra sia stata molto buona. Sapevamo fosse una partita difficile contro un avversario pericoloso, ma soprattutto nel secondo tempo abbiamo trovato il nostro gioco. Abbiamo creato tante occasioni e fatto 5 gol, ma soprattutto siamo contenti per i 3 punti che oggi erano fondamentali.

Sta crescendo sempre di più l’intesa con Mkhitaryan e Dzeko. La Roma può arrivare al livello delle squadre in zona Champions League?

Certamente, mi trovo sempre più a mio agio e miglioro l’intesa con i compagni, non solo con MKhitaryan e Dzeko ma anche con altri come Carles Perez, che oggi è entrato e ha segnato un bellissimo gol. Sono qui da poco tempo ma mi trovo già molto bene, ho compagni di squadra di grande qualità: la squadra ne beneficia, possiamo raggiungere i nostri obiettivi.

Arriva un ciclo di partite importante, bisognerà centellinare le forze…

E’ positivo che tuti raccolgano minuti anche per l’armonia della squadra. Ci aspetta un calendario fitto di impegni, dobbiamo pensare una partita alla volta, ora pensiamo all’Europa League e poi ci saranno squadre come Milan e Fiorentina. Il nostro obiettivo è sviluppare una mentalità forte per conseguire i nostri obiettivi.