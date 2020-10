ROMA-BENEVENTO: 5-2 (5′ Caprari, 31′ Pedro, 35′, 77′ Dzeko, 55′ Lapadula, 69′ Vereout, 89′ Carles Perez). Giallorossi a valanga dopo un avvio difficile

AS ROMA NEWS – Dopo la pausa per le nazionali torna in campo la Roma che questa sera affronterà allo Stadio Olimpico il Benevento di Filippo Inzaghi. I campani sono partiti forte e al momento in classifica si trovano addirittura davanti ai giallorossi.

Fonseca non può permettersi passi falsi: vincere contro le cosiddette “piccole” farà la differenza anche in questo campionato, e la Roma stasera deve tornare a casa con in tre punti. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

ROMA-BENEVENTO, IL RACCONTO DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma vince una partita importante travolgendo 5 a 2 un volenteroso Benevento. Troppo ampia la differenza tecnica in campo, vanno a segno Pedro, Dzeko (doppietta), Veretout su rigore e Carles Perez. Per i campani vantaggio di Caprari e poi momentaneo pareggio di Lapadula.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CARLES PEREZ!! Che gol eccezionale! Lo spagnolo parte dalla sua metà campo, salta tutti e poi lascia partire un sinistro micidiale che non dà scampo al portiere avversario! Rete spettacolare!

86′ – CAMBIO BENEVENTO: dentro Maggio, fuori Foulon.

84′ – CAMBIO ROMA: fuori Dzeko, osannato dal pubblico presente, dentro Borja Mayoral.

83′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan si divora un gol facilissimo dopo un bel cross di Bruno Peres! L’armeno manda alle stelle a due passi dalla porta ormai vuota!

82′ – Ammonito Foulon.

82′ – DOPPIO CAMBIO BENEVENTO: fuori Schiattarella e Lapadula, dentro Hetemaj e Sau.

78′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Perez e Kumbulla, fuori Pedro (applauditissimo) e Ibanez.

77′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DZEKO!!!! Ripartenza Roma, Villar regala un pallone delizioso a Mkhitaryan, l’armeno non deve far altro che mettere in porta Dzeko, Edin a porta vuota fa 4 a 2!

76′ – OCCASIONE BENEVENETO! Sulla ripartenza dei campani Insigne salta netto Peres e serve Ionita che calcia in porta mandano la palla di poco a lato!

75′ – OCCASIONE ROMA! Dzeko dentro l’area piccola batte a rete col sinistro trovando la risposta di Montipò col piede!

73′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Bruno Peres e Villar, fuori Santon e Veretout.

69′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL! VERETOUT!! Spiazzato il portiere!! La Roma torna avanti!

66′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Pedro steso da Montipò! Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto!

65′ – Ammonito Santon.

61′ – OCCASIONE BENEVENTO! Sbanda la difesa della Roma, Insigne lancia Lapadula davanti a Mirante che salva la porta in uscita!

58′ – La Roma continua a sbagliare ripartenze, stavolta è Dzeko a sciupare un’ottima chance provando a calciare in porta invece di passarla. Il bosniaco centra Pellegrini, fra l’altro in fuorigioco.

55′ – GOL DEL BENEVENTO. Mirante para il rigore di Lapadula, ma la palla torna all’attaccante dei campani che batte il portiere giallorosso.

53′ – CALCIO DI RIGORE PER IL BENEVENTO! Veretout prende dopo un controllo errato in area prende palla e poi il piede di Ionita.

49′ – Mkhitaryan! L’armeno, dopo un regalo della difesa del Benevento, prova a calciare dal limite mandando alto sopra la traversa!

47′ – OCCASIONE ROMA! Altra percussione a sinistra di Spinazzola, il terzino sfonda e calcia col destro trovando la ribattuta di Foulon che salva la porta!

46′ – Si riparte, nel Benevento dentro Insigne al posto di Iago Falque.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma in vantaggio due a uno sul Benevento. Dopo una prima parte di frazione tutt’altro che esaltante culminata col vantaggio fortunoso di Caprari, i giallorossi riescono a trovare il sorpasso grazie alla qualità dei suoi tre attaccanti. Segnano Pedro e Dzeko, grazie agli assist di Pellegrini e Mkhitaryan. Nel recupero annullato dal Var un gol dell’armeno per un fuorigioco precedente di Spinazzola.

45′ – Il Var annulla il gol del tre a uno di Mkhitaryan per fuorigioco! L’armeno era andato in rete dopo un bel cross dalla destra di Cristante.

43′ – La Roma, ora in vantaggio, sta controllando in tranquillità il risultato acquisito tenendo palla e aspettando la giocata giusta.

35′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DZEKO!!!! Splendido lancio di Mirante coi piedi a lanciare Mkhitaryan, l’armeno è bravissimo a lanciare Edin in porta e il bosniaco col piatto destro è freddissimo a battere il portiere del Benevento! Sorpasso Roma!!

33′ – Ammonito Ibanez per un fallo in ritardo su Dabo.

31′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! PEDRO!!! Bella azione della Roma con Spinazzola che va via a sinistra, palla a Pellegrini a centro area, il trequartista serve Pedro che col sinistro calcia in porta battendo Monitpò!

29′ – Pedro, servito molto bene da Dzeko, prova ad accentrarsi e a calciare a giro col sinistro senza però inquadrare la porta.

23′ – OCCASIONE BENEVENTO! Errore di Ibanez, il Benevento riconquista palla al limite, la sfera arriva a Lapadula che fortunatamente perde l’attimo della battuta in porta. Si salva la Roma.

20′ – Per ora poca Roma, molto deludente questa prima parte di gara.

15′ – Incassato il gol, fortunoso, di Caprari, ora la Roma sta cercando di reagire affidandosi però più alle invenzioni dei singoli. Per ora mancano le conclusioni verso la porta.

12′ – Ancora Spinazzola, il più attivo dei suoi, ad andare sul fondo e a mettere un cross in area, stacca Pellegrini che però colpisce debolmente mandando a lato.

7′ – Roma pericolosa con Spinazzola che mette un bel cross teso a centro area, Pedro fa velo ma dietro di lui non c’è nessuno a spedire la palla in rete!

5′ – GOL DEL BENEVENTO. Segna Caprari. Il destro dell’ex giallorosso viene deviato da Ibanez, la palla si impenna e batte Mirante.

2′ – La Roma sta iniziando con un 4-2-3-1, con Cristante a centrocampo e Pellegrini dietro Dzeko.

0′ – Fischia Ayroldi, comincia Roma-Benevento!

ROMA-BENEVENTO, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma rende noto il proprio schieramento ufficiale con il consueto tweet, confermando le anticipazioni di Sky Sport.

Ore 19:40 – Questo l’undici ufficiale del Benevento: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Iago Falque; Lapadula.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca e comunicata in anteprima da Sky Sport: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

#Ufficiale @SkySport

3-4-2-1

Mirante Mancini

Cristante

Ibanez Santon

Veretout

Pellegrini

Spinazzola Mkhitaryan

Pedro Dzeko #RomaBenevento — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 18, 2020

Ore 18:30 – Poco più di due ore esatte al fischio d’inizio. Clima gradevole e campo in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-BENEVENTO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Bruno Peres, Fazio, Jesus, Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Carles Perez, Borja Mayoral.

All.: Fonseca.

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

A disp.: Gori, Manfredini, Maggio, Pastina, Tuia, Basit, Hetemaj, Improta, Insigne, Tello, Di Serio, Sau.

All.: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Del Giovane – Galetto

IV Uomo: Piccinini

Var: Mazzoleni

Avar: Fiorito

