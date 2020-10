Fonseca insiste: “Manca un ds”. Il club non gradisce. E se oggi non batte il Benevento…

AS ROMA NEWS – Fonseca ribadisce i concetti espressi nell’intervista a Record che a qualcuno aveva fatto storcere il naso, e a Trigoria non la prendono bene. Lo sostengono oggi i quotidiani “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini) e “Il Messaggero” (A. Angeloni).

Le parole del portoghese di ieri non conferenza stampa, specie quella sulla mancanza di un direttore sportivo, non sono piaciute alla dirigenza giallorossa che non ha gradito come l’allenatore sottolineasse ancora una volta l’assenza di questa figura.

Occhio però a non tirare troppo la corda, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, perché, se oggi la Roma non dovesse battere il Benevento, per una serie di fattori il portoghese rischierebbe. Fonseca lo sa e per questo si affiderà ai suoi big, a partire da Edin Dzeko.

