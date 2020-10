ROMA-BENEVENTO 5-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa da pochi minuti Roma-Benevento, quinta giornata di campionato di serie A, col punteggio di 5 a 2 per i padroni di casa. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo all’Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 7 – Non può molto sulla sfortunata traiettoria del pallone in occasione del gol di Caprari. Eccezionale a rilanciare con precisione il pallone per Mkhitaryan che porta al raddoppio della Roma. Bravo e sfortunato in occasione del rigore, parato e poi ribadito in rete da Lapadula.

Santon 6 – Si conferma prezioso e solido. Non è appariscente, ma dà sostanza alla fascia. Dal 73′ Bruno Peres 6 – Stavolta entra in campo col piglio giusto, nonostante qualche sofferenza iniziale.

Mancini 6 – Nella difesa a quattro se la cava tutto sommato bene nonostante gli affanni del suo collega di reparto.

Ibanez 5,5 – Serata storta. Qualche sbavatura di troppo in una partita poco felice. Dal 78′ Kumbulla sv.

Spinazzola 7 – In stato di grazia. Attacca con continuità, facendo ammattire il suo dirimpettaio. Inarrestabile.

Veretout 6 – Meno brillante del solito, ma nel complesso la sua prestazione è sufficiente compensando il rigore causato con quello realizzato. Dal 73′ Villar 6,5 – Dimostra di avere una tecnica importante con quel passaggio illuminante per Mkhitaryan che porta poi al gol che chiude la partita.

Cristante 6,5 – Fonseca deve capire che questo giocatore esprime il meglio di sé quando gioca più avanti. Mostra le sue qualità migliori negli inserimenti offensivi ma stasera è bravo anche a dare verticalità alle sue giocate.

Pedro 7,5 – Giocatore di un altro livello. Pericolo costante per la retroguardia sannita, anche stasera finisce sul tabellino dei marcatori. Dal 78′ Perez 7 – Incanta la platea con un gol in stile Messi.

Pellegrini 6,5 – Fonseca lo riporta sulla trequarti e lui regala a Pedro l’assist per il gol del pareggio. Positivo.

Mkhitaryan 6,5 – Gli manca il gol che il Var gli toglie per un minimo fuorigioco. Ma l’armeno inventa un assist mica da ridere per il gol del sorpasso di Dzeko. Nella ripresa si divora un gol fatto, ma resta un giocatore molto importante per questa squadra.

Dzeko 7,5 – Si lascia alle spalle i malumori dei mesi scorsi e torna a trascinare la squadra con gol e assist. Il pubblico lo osanna al momento dell’uscita dal campo, e lui ricambia. Dal 84′ Borja Mayoral sv.

FONSECA 6,5 – Poco condivisibile l’idea di cambiare il consolidato 3-4-1-2 per tornare alla difesa a quattro, ma il risultato parla a favore del portoghese. Il gioco è latitato gravemente per i primi 25 minuti, poi però la qualità enorme dalla cintola in su ha fatto la differenza.

Giallorossi.net – A. Fiorini