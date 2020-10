FONSECA: “La squadra sta bene, sono fiducioso. Roma da vertice? Voglio essere realista, l’obiettivo deve essere la Champions”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato di Roma-Benevento, quinta giornata di campionato che si è conclusa da pochi minuti. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

E’ la vittoria della qualità. E’ il momento di costruire qualcosa di importante?

Sì, siamo fiduciosi. Abbiamo fatto una bella partita. La squadra sta bene, ora abbiamo tante partite in pochi giorni, dobbiamo gestire, ma sono fiducioso.

All’inizio però la squadra sembrava spenta.

Non abbiamo mai rischiato, ma dobbiamo gestire in altro modo questi momenti.

Dobbiamo aspettarci sempre così tanti gol?

Abbiamo preso un gol con sfortuna e un altro su rigore, la squadra è stata equilibrata. Questa giornata è la prova che la serie A non è un campionato difensivo. E questo è positivo. Io voglio una squadra che crea tante occasioni per fare gol.

Le favorite sono partite con qualche difficoltà. Non è possibile che la Roma possa arrivare al livello delle prime?

Voglio essere realista, ci sono due squadre che hanno fatto investimenti diversi. Dopo ci sono una serie di squadre come la Roma che vogliono arrivare in Champions, noi vogliamo fare meglio dell’anno scorso.

Quando tornerà Smalling vedremo un modulo di riferimento o sarete sempre così elastici?

Dipende dalla partita, io penso che possiamo giocare con tutti e due i sistemi di gioco. La squadra è preparata per giocare con entrambi i sistemi.

Ha visto Ibrahimovic? Come si controlla? Con Smalling?

Non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo difensori molto forti e ho totale fiducia in loro.

Ma lei lo sa che se vince a Milano tutti a Roma parleranno di scudetto.

Ecco perchè io devo essere equilibrato. Non siamo i più bravi quando vinciamo e i più scarsi quando perdiamo. E’ importante trovare questo equilibrio.

Si parla tanto di ds, ma a lei piacerebbe fare il manager all’inglese?

No no…io sono solo allenatore, non voglio essere più di quello.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Siete tornati al 4-2-3-1, perché?

Siamo preparati per giocare con due moduli, oggi ho pensato che viste le caratteristiche del Benevento fosse meglio giocare con quattro difensori. Penso che abbiamo fatto bene, la squadra ha quasi sempre avuto il controllo della partita. Abbiamo preso un gol su un infortunio e un altro su rigore, abbiamo finito con cinque difensori. La squadra è andata bene in entrambi i modi.

I rischi dipendono dal modulo?

Quando abbiamo iniziato il secondo tempo non abbiamo controllato la palla come dovevamo fare. Il Benevento ha fatto due gol in questo modo, avendo più di un’opportunità. Ma sono d’accordo che dobbiamo iniziare il secondo tempo controllando meglio la palla.

Questa squadra ha più qualità per arrivare oltre il quinto posto e i 70 punti?

Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, sono fiducioso che abbiamo qualità per fare meglio.

Leggendo i giornali sembra che ci siano problemi tra Fonseca e la società per l’intervista, ci sono?

No, nessuno.

Dzeko ha fatto due gol, si è sbloccato psicologicamente?

È importante che Dzeko abbia fatto due gol, penso che le altre partite ha avuto altre opportunità. Ho sempre detto che stava bene ed era motivato, oggi ha fatto una bellissima partita con due gol.

Pedro ha detto che l’obiettivo è lo scudetto. Lunedì prossimo contro il Milan, la preparerete pensando possa essere la svolta della stagione?

La cosa più importante è essere equilibrati: non è perché abbiamo vinto oggi o se battiamo il Milan possiamo pensare che è facile. Non lo è, dobbiamo esserlo tutti. Qui quando vinciamo mi sembra che siamo i migliori, quando perdiamo che siamo i peggiori del mondo. Tutti noi dobbiamo trovare questo equilibrio. Dobbiamo pensare alla prossima partita che è contro lo Young Boys, abbiamo tanto da migliorare. Trovare questo equilibrio è fondamentale.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Nell’ultima partita casalinga lei ha preferito la prestazione al risultato, stasera sarà contento di entrambe…

Si abbiamo fatto una bella partita creando tante palle gol. Abbiamo preso due gol uno su infortunio e l’altro su rigore. La squadra difensivamente è stata sicura. E’ una vittoria importante.

Cristante come lo ha visto da difensore centrale?

Ha fatto una bella partita. Noi abbiamo iniziato a 4 e vicino ai centrali ha fatto bene iniziando la manovra. Poi quando abbiamo cambiato ha giocato molto bene.

La scelta di tornare con la difesa a 4 era per riproporre Pellegrini offensivo o per il Benevento?

Io volevo avere un giocatore in più avanti. Per questo abbiamo cambiato. Anche per giocare più alti con la linea dei difensori.

E’ la dodicesima partita che la Roma non perde ma mediaticamente non è paragonata alle big, perché?

Penso che dobbiamo essere equilibrati e razionali. Sappiamo che l’Inter e la Juve hanno fatto investimenti diversi dalle altre squadre e penso che dobbiamo essere equilibrati senza creare una ingiusta pressione alla squadra pensando a una partita alla volta.