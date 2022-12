Carnevali: “Frattesi? Difficile che parta a gennaio. Aspetto chiamate, e non solo dalla Roma…”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva.

Tra i vari temi trattati, il dirigente dei neroverdi si è soffermato su Davide Frattesi e l’interesse della Roma nei confronti del calciatore. Le sue dichiarazioni:

“È un ragazzo che ha fatto un suo percorso andando a giocare anche in categorie inferiori. È con noi da un po’ di anni, quest’anno si sta esprimendo bene e ha un grande potenziale. Sta aspettando una chiamata dalla Roma? Beh io l’aspetto non solo dalla Roma, ma anche da altre società…

È un giocatore a cui vorremmo dare la possibilità di andare in un grande club: in questo senso non abbiamo mai rifiutato niente a nessuno, se saranno soddisfatte le nostre richieste. Lui sa che deve crescere un po’ di più, fare qualcosa in più, sono convinto che nella seconda metà di stagione consacrerà le sue caratteristiche.

Nel periodo estivo vedremo che tipo di possibilità ci sono. Qualche offerta c’è già stata, anche se non direttamente dalla Roma, ma dall’estero, ma credo che a gennaio difficilmente cederemo i nostri giovani più importanti”.

Fonte: Radio Sportiva