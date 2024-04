Carro (Ceo Bayer Leverkusen): “La Roma? Abbiamo voglia di vendetta e una gran fame”

NOTIZIE AS ROMA – Fernando Carro, Ceo del Bayer Leverkusen ha rilasciato un’intervista a Radio Marca nella quale ha analizzato la prossima sfida di Europa League contro la Roma.

Al termine del successo contro il West Ham nei quarti di finale, la dirigenza del club tedesco ha esultato quando ha scoperto che affronteranno i giallorossi per contendersi un posto nella finale di Dublino.

Di seguito le sue parole: “Abbiamo voglia di vendetta, e una gran fame. Vogliamo arrivare in finale a tutti i costi. Wirtz? Non lo lasceremo mai andare per meno di 150 milioni.

La Roma? E’ una situazione nuova perché ora loro hanno un nuovo allenatore. Nel calcio c’è sempre una seconda possibilità, ma questa non è una vendetta. E’ la seconda possibilità per fare meglio e battere la Roma“.

Fonte: Radio Marca