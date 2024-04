ULTIME DA TRIGORIA – Attesa per i controlli di Lukaku: si teme una lesione muscolare. Ok Azmoun e Dybala

AS ROMA NEWS – Seduta di scarico per la Roma, fresca di qualificazione alle semifinali di Europa League. La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della partita di lunedì pomeriggio, ore 18:30, contro il Bologna.

Assente Lukaku, che nelle prossime ore (probabilmente domani) effettuerà i controlli per capire l’entità del problema avvertito ieri sera contro il Milan che lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco.

Per il belga si teme una lesione muscolare, mentre sembrano scongiurati problemi più gravi al ginocchio. Molto probabile però il forfait per lo scontro diretto contro gli emiliani. Ok invece Sardar Azmoun che oggi si è regolarmente allenato con i compagni.

L’iraniano è in ballottaggio con Tammy Abraham per una maglia da titolare al fianco di Dybala, uscito ieri prima dell’intervallo per motivi tattici e non fisici. Da valutare El Shaarawy e Pellegrini, usciti stremati dall’impegno di coppa contro il Milan.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

