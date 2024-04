Casini: “Sorpreso dalle polemiche della Roma, lo statuto è chiaro. Forse vedono nel presidente un potere che non c’è” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio di Serie A, è tornato sulle polemiche avute con la Roma dopo la decisione di far concludere la partita con l’Udinese domani, 25 aprile, e non a maggio come chiesto dal club capitolino.

Alla domanda se il presidente Casini fosse sorpreso dalle polemiche di mister De Rossi su tale scelta, la risposta è stata: “Beh sì. Lo statuto della Serie A è chiaro, i minuti vanno recuperato il giorno dopo, noi lo abbiamo proposto ma le squadre non hanno acconsentito. Se le squadre non si mettono d’accordo, bisogna recuperare entro 15 giorni”.

“Nonostante questo io ho convocato il consiglio collegiale e hanno detto “applica lo statuto”, come a dire che non dovevo nemmeno chiederglielo. Forse vedono nel presidente un potere che non c’è…“, ha concluso Casini sorridendo.