Caso tamponi, maxi-sconto per Lotito: solo due mesi di inibizione. Salva la carica di consigliere federale

ALTRE NOTIZIE – Solo due mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito, cinque per i medici biancocelesti Ivo Pulcini e Fabio Rodia, 50mila euro di multa per il club.

Si conclude con un maxi sconto la vicenda Lazio tamponi davanti alla Corte federale d’Appello riunita a Sezioni Unite questa mattina sotto la presidenza di Marco Lipari. Questa la sentenza, mancano ancora le motivazioni che saranno rese note nelle prossime settimane.

Grazie a questa decisione, il presidente della Lazio torna a tutti gli effetti consigliere federale e si annulla il rischio della decadenza.

Nel primo grado di giudizio, il numero uno del club era stato condannato a sette mesi di inibizione, sanzione che era salita a 12 mesi nel primo pronunciamento in appello. Poi la decisione del Collegio di Garanzia di chiedere di “rivalutare” i fatti. È così si è arrivati ai due mesi di oggi, che salvano di fatto Claudio Lotito.