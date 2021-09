Cassano, attacco frontale a Immobile: “Non sa giocare a calcio. Ha paura e non vuole la palla”

ALTRE NOTIZIE – Antonio Cassano non la tocca piano. L’ex attaccante della Roma non risparmia pesanti critiche agli attaccanti della Nazionale, a cominciare dal laziale Ciro Immobile.

Queste le parole di Fantantonio durante la trasmissione ‘Bobo TV’ ideata da Christian Vieri e con ospiti fissi Ventola ed Adani: “La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l’Italia non abbia segnato“, il primo affondo di Cassano. Che poi ha preso di mira il nove degli azzurri.

“Immobile ha fatto 150 gol con la Lazio ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio e si vede. E quando gli dai palla non la vuole, lo avverto io che sono stato ex giocatore, sembra che scotti”.

Cassano conclude la sua analisi arrivando a una conclusione che sembra mettere tutti d’accordo: “L’Italia pratica un calcio meraviglioso, ma ci manca il centravanti. Se togli Lewandowski alla Polonia e lo dai a Mancini, chi ci può battere? Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell’attacco. Raspadori è troppo giovane, Scamacca non mi convince molto a livello internazionale. Caputo? Già facciamo fatica con Immobile, con Ciccio sembrerebbe di giocare in sei uomini…”.

