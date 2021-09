Olsen: “La Roma non mi voleva, e io avevo voglia di andarmene. Per loro era l’occasione per vendermi e guadagnare bene”

AS ROMA NEWS – Dal ritiro della Nazionale svedese ha parlato Robin Olsen, che si è trasferito nell’ultimo giorno di mercato in prestito dalla Roma allo Sheffield United.

Questo il racconto del portiere sul suo trasferimento al club inglese: “Si è concluso con l’invio dell’ultimo documento 4-5 minuti prima della fine. Restava un documento da firmare. C’era molto stress in quel momento con tutti i documenti da inviare.

C’era Emil (il connazionale Forsberg, ndr) e siamo usciti insieme, il tempo è passato velocemente. Avevo voglia di andare via dalla Roma e la Roma non mi voleva. Volevo andare avanti ed è stata trovata una giusta soluzione, sono molto felice di come il tutto si sia risolto.

Mi restano due anni di contratto con la Roma e probabilmente per loro era l’occasione per vendermi e guadagnare bene”.