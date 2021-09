“ON AIR!” – CORSI: “Zakaria è una gazzella, in Italia sarebbe uno dei più forti”, CATALANI: “I Friedkin hanno fatto molto più di quanto immaginassi”, DI GIOVAMBATTISTA: “Senza di loro, libri in Tribunale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Vina? E’ ancora presto per dare un giudizio, ma mi piace tanto. Ha un grande senso tattico. Non era facile passare dal Brasile all’Italia, e a quell’età. Eppure si è presentata in questa maniera… Mancini per me è un ottimo difensore, ha un carattere pazzesco. Io ho sempre pensato che la Roma abbia a disposizione un ottimo quartetto di difensori centrali, nonostante si continuasse a dire che serviva altro…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Smalling è un grande difensore, in Italia per me è un campione se sta bene. Veretout è un ottimo giocatore, ma non un campione. Cristante invece è un buon giocatore… Tutto il buon lavoro fatto dalla proprietà rischia di scontrarsi con il fatto di non aver comprato il centrocampista. E oggi si torna a parlare di Zakaria alla Roma a gennaio, quando il mercato è appena concluso…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mancini è un ottimo giocatore, ma non credo abbia grandi margini di crescita per diventare un campione. Smalling per me è un campione, chi vince tutti quei trofei con lo United è un campione. Ibanez ad oggi è un buon giocatore… Pellegrini mi sembra un buon giocatore, con dei picchi da ottimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho visto giocare sto Zakaria…ma ragazzi, è tanta roba. Io penso che per l’Italia diventerebbe uno dei più forti, subito. E’ una gazzella. Io non so se gioca sempre così, ma è una cosa incredibile… A me sembra un gran bel giocatore. L’Inter non mi sembra sta corazzata come dicono, e se Zakaria costa 10 milioni come dicono perchè a scadenza di contratto e non rinnova col Borussia, io lo prenderei…Ma noi quest’anno non possiamo pensarci un attimo? E’ una follia?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ho la sensazione che Mou voglia partire sempre con la formazione titolare, e poi fare cambi a partita in corso. Molto Rudi Garcia del primo anno. Ma vedere tanti cambi tra una partita e l’altra come faceva Fonseca, ma anche lo stesso Di Francesco, non ce lo vedo tanto Mourinho… Napoli-Juventus? Non so se sarebbe meglio portarsi a otto punti sulla Juve, oppure a 5 dalla Juve e a tre dal Napoli. L’importante però è che la Roma faccia il suo dovere, poi vedremo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Formazione per domenica? Mi sembra di capire che Mourinho voglia puntare sempre sulla squadra di base, anche se ci sarà bisogno di tutti quanti. Far giocare 10-15 partite di seguito a Veretout e Cristante, poi rischi di non trovare prontissimi gli altri centrocampisti nel momento in cui ti serviranno… Roma-Sassuolo è già una partita che ti dà quel brividino, quella leggera euforia per la classifica. La Roma dopo tre giornate può addirittura portarsi 8 punti sopra la Juventus, non lo avrei mai detto…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Smalling ieri non si è neanche allenato, per me non gioca domenica. Pellegrini ni, Vina mi stupirebbe tantissimo se giocasse tornando a poche ore dalla partita col Sassuolo….Cosa chiederei a Friedkin se avessi la possibilità di fargli delle domande? Gli chiederei se riporterà Totti, se la Roma potrà mai prendere un grandissimo calciatore tipo Haland, e se considererebbe un fallimento se non arrivassero trofei dopo 5 anni dal suo insediamento…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Dan Friedkin nell’Eca? E’ un’organizzazione che non conta nulla, non dovrebbe spostare nulla. E’ una sorta di assemblea generale dei club europei. Il fatto che ci sia Friedkin lì? Era strano che la Roma non ci fosse prima, perchè era guidata da personaggi che non erano interessati a questo, ma soltanto a fare plusvalenze e a pagare stipendi miliardari ad amici degli amici, e infatti hanno lasciato dei buchi enormi nel bilancio… Il fatto che Friedkin sia presente dimostra che la Roma è entrata in un percorso per la squadra, e non per chi gestisce economicamente la stessa. I Friedkin hanno fatto in un anno e mezzo molto più di quello che immaginassi potessero o avessero voglia di fare. Loro stanno facendo tantissimo, e non vorrei che un risultato non adeguato faccia pensare alle persone che loro non hanno fatto. Il campo tante volte è feroce, e può darti risultati molto più alti o bassi di quanto meriteresti… Siamo passati da in gruppo di cazzari a degli imprenditori seri…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se non fossero arrivati i Friedkin, la Roma avrebbe portato i libri in Tribunale, stava alla canna del gas. E poi hanno investito tanto sul mercato. Loro credo che non parleranno ancora per tanti mesi, hanno delegato a dirigenti e a Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I Friedkin non parlano, ma sembrano sempre vigili sulla società e questo è comunque importante. Il Sassuolo non va sottovalutato anche se è un po’ ridimensionato rispetto l’anno scorso perché ha ceduto dei pezzi buoni ed ha nazionali che rientrano. La Roma deve approfittarne per conquistare i tre punti ed essere prima a punteggio pieno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Sassuolo è la stessa squadra ma non è più bella come l’anno scorso. La Roma non dovrebbe avere problemi e deve approfittare di questo momento nuovo dove Mourinho sta facendo i risultati e sta convincendo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “I Friedkin fanno i fatti e lasciano parlare noi e gli altri. Questo è molto apprezzabile. La Roma è il club che ha investito più di tutti sul mercato, non dimentichiamolo…”

Redazione Giallorossi.net