Costanzo: “Mourinho mi piace perchè vince. Il silenzio dei Friedkin andrà avanti. La Roma si sta strutturando al pari dei top club europei”

AS ROMA NEWS – Maurizio Costanzo è tornato a parlare in radio nella giornata di oggi, ospite dei microfoni di Rete Sport. Queste le parole del giornalista, che negli ultimi mesi sta collaborando con la Roma sotto il profilo della comunicazione:

“Mourinho fa una comunicazione spolverata di filosofia, poi è un vincente e questo è l’aspetto che mi piace di più. La strategia dei Friedkin è diversa e non cambierà: sono persone disponibili e gentili, continueranno a non parlare, anche perchè sotto di loro hanno costruito una struttura dirigenziale importante: da Fienga, a Scalera, da Pinto a tutti i collaboratori interni oltre alla struttura del Roma Department. La Roma si sta strutturando al pari dei grandissimi club europei”.

Sulle strategie comunicative afferma: “Ho trovato una buona impostazione, mi sono soffermato su due punti: l’importanza delle radio e ho incontrato tutti voi e il rapporto sinergico tra squadra, radio e tifosi. Stiamo cercando una soluzione per quanto riguarda le radiocronache, affinchè ci sia una rotazione tra le varie radio sempre in base alle indicazioni formali della Lega di Serie A.

Le iniziative di Roma Cares sono fondamentali, a livello sociale, per i bambini, i ragazzi. Ci sarà una giornata per la donazione del sangue, stiamo studiando altre iniziative come ad esempio ‘la giornata del tifoso’, in una particolare location, dove interverrà anche un calciatore. Mi piacerebbe che l’inno della Roma sia cantato Live da altri artisti romanisti, fermo restando che mi piacerebbe sentire lo stesso Venditti e lo starei ad ascoltare tutte le domeniche. Il tifo è tradizione”.

Fonte: Rete Sport