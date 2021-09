FRIEDKIN: “Mou? Grandissimo. Contento di averlo portato alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prime parole rilasciate da Dan Friedkin, presidente e proprietario della Roma, sull’arrivo di Josè Mourinho in giallorosso grazie a un blitz effettuato dallo stesso texano al momento dell’esonero dello Special One da parte del Tottenham.

Dichiarazioni che vengono riportate questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport (A. Ramazzotti), che titola: “Friedkin: Mou? Grandissimo”. Il numero uno del club capitolino ha parlato da Ginevra, dove ha presenziato per la prima volta all’assemblea dell’Eca.

L’imprenditore americano è un uomo di poche parole, nella Capitale le uniche parole sono state quelle contenute nei comunicati stampa emessi dalla società, ma fino a ieri nessuno aveva sentito la sua voce tra i giornalisti. A Ginevra si è lasciato un po’ andare, mostrando la sua soddisfazione per la scelta fatta a inizio maggio, quando ha affidato la squadra a José.

Friedkin è arrivato intorno all’ora di pranzo con uno degli aerei della sua flotta (“Ai comandi c’ero io come sempre” ha confermato sorridendo) e si è seduto nelle prime file della sala riservata all’assemblea ricevendo il benvenuto del presidente Al-Khelaifi.

Il texano ha dribblato i microfoni, ma quando lontano dalle telecamere gli è stato chiesto un giudizio su Mourinho un paio di frasi gli sono sfuggite: “E’ una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Sono contento di averlo alla Roma“.

Lo Special One ha già cambiato la mentalità della squadra, e i primi risultati si sono già visti sul campo. Friedkin è sicuro di aver fatto la scelta giusta puntando sull’allenatore più carismatico e vincente disponibile su piazza.

Fonte: Corriere dello Sport